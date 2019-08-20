Nokia перевыпустит популярный кнопочный телефон

Компания HMD Global, выпускающая мобильные телефоны Nokia, планирует снова продавать раскладушку 2720 — но в более современной версии. Выход телефона приурочен к десятилетию оригинального аппарата. Об этом пишет Nokia Power User.

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Телефон под номером Nokia TA-1170 уже прошел сертификацию в китайском агентстве связи. По предварительным данным, это и есть Nokia 2720, но в обновленном варианте. Также известно, что раскладушка получит поддержку 4G.

Возможно, что презентация Nokia TA-1170 состоится уже этой осенью на выставке IFA 2019. Издание рассказывает о характеристиках обновленного телефона: корпус будет черного или серого цвета, а само устройство будет поддерживать сразу две SIM-карты. Цена составит около 100 евро.

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