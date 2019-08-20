  1. Пятый канал
  4. «Вся в папку!»Дочке Тимати сделали временные тату на лице и плече — фото

«Вся в папку!»Дочке Тимати сделали временные тату на лице и плече — фото

, 16:34 Фото 66

Мама рэпера опубликовала необычные снимки внучки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @simona280

Мама рэпера Тимати — Симона — обожает свою пятилетнюю внучку Алису. Бабушка проводит с девочкой много времени и постоянно ее чем-нибудь балует. На этот раз малышка очевидно попросила, чтобы ей сделали татуировки, как у папы. Мать знаменитости не смогла отказать белокурому ангелочку и позволила нанести ей несколько рисунков на тело.

Теперь на плече у юной «неформалки» красуется переводная «татушка» с девушкой, а на лице множество веснушек, нарисованных хной. Мама Тимати разместила снимок с милашкой в Instagram.

Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

Instagram @simona280

«Всем привет от девочки-веснушки!» — подписала пост Симона.

Поклонникам пришлись по вкусу «татуировки» Алисы. Многие фанаты отметили — скорее всего, любовь к «нательной живописи» передается в семье Тимати от поколения к поколению на генном уровне.

«Алиса вся в папку пошла. Татуировки уже на плечах!»

«На лице тоже! Смотрится правдоподобно»;

«Как это мило смотрится! А я всю жизнь их пытаюсь вывести», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Тимати покоряет Тихий океан на борде.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +14°
66.78
0.17 73.98
0.03
Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

Последние новости

16:49
В Кремле прокомментировали испытание крылатой ракеты в США, запрещенной ДРСМД
16:41
Дрель упала на голову женщины во время прогулки с ребенком в Москве
16:34
«Вся в папку!»Дочке Тимати сделали временные тату на лице и плече — фото
16:25
Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» открывается в Крыму — видео
16:21
«Фея!» Катерина Шпица впечатлила фанатов нарядом на красной дорожке
16:14
Фото: Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке

Сейчас читают

Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд в Новгородской области
Жена Григорьева-Аполлонова перестала скрывать отношения с баскетболистом
«Русская кибератака» — Харламов призвал подписчиков массово троллить Сталлоне

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги