Мама рэпера Тимати — Симона — обожает свою пятилетнюю внучку Алису. Бабушка проводит с девочкой много времени и постоянно ее чем-нибудь балует. На этот раз малышка очевидно попросила, чтобы ей сделали татуировки, как у папы. Мать знаменитости не смогла отказать белокурому ангелочку и позволила нанести ей несколько рисунков на тело.

Теперь на плече у юной «неформалки» красуется переводная «татушка» с девушкой, а на лице множество веснушек, нарисованных хной. Мама Тимати разместила снимок с милашкой в Instagram.

Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

Instagram @simona280

«Всем привет от девочки-веснушки!» — подписала пост Симона.

Поклонникам пришлись по вкусу «татуировки» Алисы. Многие фанаты отметили — скорее всего, любовь к «нательной живописи» передается в семье Тимати от поколения к поколению на генном уровне.

«Алиса вся в папку пошла. Татуировки уже на плечах!»

«На лице тоже! Смотрится правдоподобно»;

«Как это мило смотрится! А я всю жизнь их пытаюсь вывести», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Тимати покоряет Тихий океан на борде.