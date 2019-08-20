Скандальный телеведущий грузинского «Рустави 2» Габуния уволен

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил несколько журналистов, в том числе скандального телеведущего Георгия Габунию, который разразился нецензурной бранью в адрес российского руководства.

На брифинге 20 августа Салия сообщил об отстранении от занимаемой должности директора информационной службы телекомпании Нодара Меладзе из-за конфликта интересов, а также ряда других сотрудников. Гендиректор заявил, что некоторые из них сейчас находятся в отпуске.

Среди них оскандалившийся Габуния, которого после оскорбления российских властей в рамках авторской программы отстранили от работы.

В начале августа грузинская генпрокуратура предъявила обвинение бывшему директору «Рустави 2» Ники Гварамии, которому вменяют нанесение крупного ущерба. Ранее на владельца телеканала — бизнесмена Кибара Халваши — подала в суд вдова основателя телекомпании.