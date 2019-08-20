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  4. Скандальный телеведущий грузинского «Рустави 2» Габуния уволен

Скандальный телеведущий грузинского «Рустави 2» Габуния уволен

, 17:11 93

Новое руководство телеканала также освободило от должностей несколько сотрудников.

Фото : Fakty.com.ua

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил несколько журналистов, в том числе скандального телеведущего Георгия Габунию, который разразился нецензурной бранью в адрес российского руководства.

На брифинге 20 августа Салия сообщил об отстранении от занимаемой должности директора информационной службы телекомпании Нодара Меладзе из-за конфликта интересов, а также ряда других сотрудников. Гендиректор заявил, что некоторые из них сейчас находятся в отпуске.

Среди них оскандалившийся Габуния, которого после оскорбления российских властей в рамках авторской программы отстранили от работы.

В начале августа грузинская генпрокуратура предъявила обвинение бывшему директору «Рустави 2» Ники Гварамии, которому вменяют нанесение крупного ущерба. Ранее на владельца телеканала — бизнесмена Кибара Халваши — подала в суд вдова основателя телекомпании.

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