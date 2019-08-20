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«Парящий ангел!»: Любовь Толкалина, катаясь на качелях, показала «бесконечные» ноги — видео

, 23:40 Видео 153

Актриса продемонстрировала фигуру, позируя в ярко-красном шелковом платье.

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Фото, видео : Instagram @tolkalinaliuba

Известная российская актриса Любовь Толкалина в своем аккаунте в Instagram выложила очередное соблазнительное видео. На кадрах 41-летняя артистка позирует в студии профессиональной фотосъемки, сидя на качелях. На кинозвезде — ярко-красное шелковое платье, которое красиво развевалось во время качания на качелях. Поклонники отметили, что их любимица — обладательница потрясающих длинных ног.

Фото: Полина Гагарина попросила поклонников помочь с выбором купальника

«Немного об уходящем дне», — коротко подписала пост знаменитость.

Многие поклонники уверены — женской энергетики и таланта Любови Толкалиной не занимать. Актрису даже сравнили с итальянским секс-символом — 54-летней артисткой Моникой Беллуччи. Обе звезды потрясающе выглядят для своего возраста. В большинстве комментарии фанатов сводились к восхищенным комплиментам по поводу длинных, красивых ног знаменитости.

«Бесконечные красивые ноги!»

«Ножки. Хороши»;

«Парящий ангел как будто!»

«Само совершенство, от улыбки до жеста!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Толкалина опубликовала пикантное фото с пляжа.

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