Челябинского депутата подозревают в убийстве жены из-за ревности

Депутат совета Локомотивного городского округа Челябинской области задержан по делу об убийстве своей супруги, сообщили 5-tv.ru в региональном управлении Следственного комитета России.

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51-летний Азат Зарипов сам признался, что смертельно ранил супругу из охотничьего ружья в своем доме в ночь с 20 на 21 августа. Поводом для расправы, по версии следствия, стала измена, в которой он уличил свою супругу. После скандала Зарипов дважды выстрелил в женщину, после чего вызвал на место скорую и полицию.

В настоящее время депутат задержан, вскоре ему изберут меру пресечения в рамках возбужденного уголовного дела об убийстве. Помимо законодательной деятельности Зарипов работал заведующим терапевтическим отделением в местной больнице. В его семье трое детей.

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