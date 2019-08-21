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Зачем саратовец пичкал конфеты в магазине крысиным ядом — видео

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Состоящего на учете в психоневрологическом диспансере мужчину задержали и передали под наблюдение врачей.

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Фото, видео : YouTube / ИА Версия-Саратов, www.globallookpress.com / © David T. Grewcock/FLPA

В Саратове задержан местный житель, который подбросил крысиный яд в конфеты на прилавке магазина.

Подозрительного мужчину заметила продавщица торговой точки в поселке Солнечный и вызвала полицию. Камера видеонаблюдения запечатлела, как злодей кладет отраву в ящики со сладостями.

Прибывшие на место сотрудники МВД отвезли задержанного на допрос.

«Человека крысиный яд не может убить. Он может принести вред насекомым и животным», — заявил полицейским задержанный.

Выяснилось, что саратовец состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Его передали под наблюдение врачей.

Крысиный яд содержит такие вещества как мышьяк, свинец, стрихнин и является сильным токсином. Он может отравить как грызунов, так и домашних животных, а также человека. Для смертельного исхода достаточно употребить не менее четырех граммов концентрированного яда. Обычно отраву продают в брикетах, в которых доля отравляющего вещества составляет 0,005%.

Ранее рассказывал о смертельном сырье для растительного масла, которое выращивал фермер из Сызрани.

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