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«Говорили о гармонии в песнях»: Олег Митяев пообщался с участниками «Тавриды-АРТ»

, 21:51 Видео 62

В Крыму стартовал грандиозный молодежный фестиваль.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @tavrida_art

Тема:
Таврида — АРТ 2019 5

Бард Олег Митяев пообщался с участниками масштабного фестиваля «Таврида-АРТ», который стартовал в среду, 21 августа, в Крыму.

Известный исполнитель авторской песни отметил, что на мероприятие приехали не только те, кто любит петь, но также и те, кто пишет свои песни. По его словам, эти молодые ребята ему «задавали умные вопросы».

Митяев также рассказал, что они вместе послушали как бардовскую классику, так и современных музыкантов, например, рэпера Face, белорусских исполнителей.

«Конечно, говорили о гармонии в песнях», — сказал он.

Знаменитый бард также отметил, что место для проведения фестиваля выбрано прекрасное, и хорошо днем «загорать и плавать, а вечером петь песни».

Кроме того, сегодня арт-квартал грандиозного мероприятия посетили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и Народный артист РФ Владимир Машков.

Самое яркое молодежное событие этого лета — фестиваль «Таврида-АРТ» стартовал в среду, 21 августа, в Крыму. В его списке — сотни творческих проектов и почти 35 тысяч талантливых участников.

В течение фестиваля организаторы намерены распределить беспрецедентную сумму грантов — 80 миллионов рублей. Показавшие себя молодые люди смогут провести свою выставку в Москве, стать телеведущими, выпустить релиз или альбом на лейбле «Студия СОЮЗ», выступить на фестивале «Нашествие». Всего в программе фестиваля — более 800 мероприятий. В том числе концерты звезд эстрады: группы «Ленинград», Леонида Агутина, Сергея Лазарева и других.

Тема:
Таврида — АРТ 2019 5
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