Дочь Яна Цапника провалила экзамены в театральный институт

Актер Ян Цапник счастлив со своей третьей супругой уже более двадцати лет. В 2001 году у пары родилась дочь Елизавета. В этом году девушка окончила школу, и приняла решение продолжить отцовское дело — стать актрисой.

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Сам артист был только рад такому решению дочери. По словам Цапника, для него не имеет принципиального значения, какую профессию выберет Лиза, если она будет приносить его наследнице счастье. Однако на вступительных экзаменах в театральный вуз Цапник-младшую постигла неудача — в приеме в учебное заведение комиссия ей отказала.

Instagram @tsapnik_elizabeth

Именитый актер обрушился на членов комиссии с жестокой критикой. Перед экзаменом Ян просил некоторых педагогов вуза лично присутствовать на прослушивании его дочери, чтобы быть уверенным в компетентности людей, принимающих решение. Но после того, как Елизавета не смогла поступить в заветное учреждение, Цапник высказался о ситуации крайне эмоционально.

«К сожалению, горе-мастеров сейчас больше. Они никак понять не могут, что без практики теория суха. Они думают, что могут преподавать, только прочитав книжку великого Станиславского», — цитирует актера Teleprogramma.pro.

А вот дочери другой российской знаменитости — астролога Василисы Володиной — в учебе улыбнулась удача. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Виктория окончила школу с золотой медалью и успешно поступила в выбранный ею вуз.