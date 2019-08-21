Путин: Россия не рвется в Совет Европы

Президент РФ Владимир Путин в ходе однодневного визита в Хельсинки в среду, 21 августа, по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции рассказал о позиции Москвы относительно Совета Европы.
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Путин подчеркнул, что действия Совета Европы по вытеснению России являются деструктивными, и вряд ли это способствует созданию единого пространства от Лиссабона до Владивостока, о котором при этом говорят западные политики.
Глава государства отметил, что России и Совету Европы следует относиться друг к другу непредвзято и вместе решать возникающие вопросы.
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В ходе этой пресс-конференции Путин также ответил на вопрос о задержаниях активистов в ходе несанкционированных митингов в Москве. По словам президента, Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан.