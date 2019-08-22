«Русалка!» Подписчики пришли в восторг от фото супруги Малинина на море

Жена певца Александра Малинина Эмма поделилась в Instagram новой фотографией с отдыха. 57-летняя светская львица позирует в море, на заднем плане виднеются яхты.

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Instagram @doktoremmamalinina

Юзеры в очередной раз восхитились фигурой супруги Малинина. Многие подписчика отметили, что Эмма выглядит гораздо моложе своих лет.

«Русалка-красоточка»;

«Красивая девушка»;

«Вы излучаете доброту и солнце! На вас прекрасно смотреть, Эммочка»;

«Очаровательная девушка»,

«Какая русалочка!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Малинина раскрыла секрет молодости в 60 лет. Эмма восхищает поклонников своей молодостью и красотой. Супруга певца недавно решила поделиться с фолловерами в Instagram своими лайфхаками.