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  4. Хирурга обвинили в изнасиловании нескольких сотен детей под наркозом

Хирурга обвинили в изнасиловании нескольких сотен детей под наркозом

, 5:05 58

Чудовищное преступление было раскрыто во Франции. Врач безнаказанно пользовался беспомощностью детей на протяжении 30 лет.

Фото : www.globallookpress.com /Jörg Horstmann

Хирургу во Франции предъявили обвинение в насилии над несколькими сотнями детей, пребывающими под действием наркоза. Об этом сообщает издание The Times.

По предварительным данным, в течение 30 лет мужчина вместо исполнения врачебного долга занимался удовлетворением своих сексуальных потребностей, используя для этого малолетних детей, попадавших к нему на лечение.

Следствие предполагает, что на счету 66-летнего хирурга может оказаться до 250 случаев сексуального надругательства над детьми обоего пола. Известно, что в 2005-м медика уже судили за хранение детских порнографических видео. При этом ему не запретили заниматься своими профессиональными обязанностями, оставив работать в области детской медицины.

Сейчас хирурга ожидает суд. Сам подозреваемый в педофилии все обвинения в свой адрес отрицает, хотя и признает, что мог допустить какие-то «некорректности» в работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соратник главы карельского «Мемориала» получил девять лет колонии за педофилию.

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