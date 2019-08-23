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  4. Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях ЕС о возвращении России в G8 — видео

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях ЕС о возвращении России в G8 — видео

, 10:39 Видео 55

По мнению французского политика, подобная антироссийская идеология противоречит интересам стран Европы.

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Фото, видео : ТАСС/ Сапоньков Роман

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в своем аккаунте в Twitter прокомментировала возможное возвращение России в «большую восьмерку», сообщает «Экономика сегодня».

По словам политика, противостояние Евросоюза возвращению РФ в формат G8 является абсурдной пародией на холодную войну и противоречит интересам европейцев.

«Выступая против возвращения России в новый G8, ЕС демонстрирует нам абсурдную пародию на холодную войну. Помимо анахронизма, эта антироссийская идеология совершенно контрпродуктивна для интересов европейцев!» — написала Марин Ле Пен.

Twitter @@MLP_officiel

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вашингтоне аккуратно прокомментировали тему возвращения России в G8. В Белом доме считают, что изначально Москва должна проявить заинтересованность в расширении формата G7.

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