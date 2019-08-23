Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Максима Абидова

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел».

Накануне героем нашего сюжета стал четырехлетний Максим. У мальчика — первичный иммунодефицит, ему требуется трансплантация костного мозга. Донора уже ищут в международной базе., но стоимость процедур — один миллион восемьсот тысяч рублей, а в семье работает один папа.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 6 миллионов 750 тысяч 638 рублей.

Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Владу Ясалову.