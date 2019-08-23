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«Не схожу с ума»: Алене Апиной исполнилось 55 лет

, 11:52 Фото 659

Певица опубликовала пост в Instagram в день своего юбилея в пятницу, 23 августа.

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Фото, видео : Instagram @neapina

Певица Алена Апина поделилась с поклонниками своими взглядами на жизнь. В пятницу, 23 августа, артистка отмечает важное событие — ей исполнилось 55 лет. Звезда эстрады призналась, что совершенно не волнуется по поводу цифры и старается находиться в гармонии с собой.

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«Я не схожу с ума от этого. Не убиваюсь в юбилейных агониях. Не бегаю по телеканалам с рассказами о том, как оно было раньше и как что-то не так сегодня. Я продолжаю жить. И радоваться, что в 55 мне интересно петь, любить чудесных и ярких людей, гордиться дочерью и улыбаться отражению в зеркале», написала певица в Instagram.

Подписчики Алены Апиной, в свою очередь, похвалили ее за такое отношение к жизни.

«Очень красивая! Женщина с большой буквы!» — прокомментировал один из пользователей.

«Цифры это всего лишь цифры. Главное — самоощущение», — добавил другой.

«Верные слова, обожаю вас!» — признался юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники артистки сосватали ее старинному другу.

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