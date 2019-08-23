«Не схожу с ума»: Алене Апиной исполнилось 55 лет

Певица Алена Апина поделилась с поклонниками своими взглядами на жизнь. В пятницу, 23 августа, артистка отмечает важное событие — ей исполнилось 55 лет. Звезда эстрады призналась, что совершенно не волнуется по поводу цифры и старается находиться в гармонии с собой.
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Подписчики Алены Апиной, в свою очередь, похвалили ее за такое отношение к жизни.
«Очень красивая! Женщина с большой буквы!» — прокомментировал один из пользователей.
«Цифры это всего лишь цифры. Главное — самоощущение», — добавил другой.
«Верные слова, обожаю вас!» — признался юзер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники артистки сосватали ее старинному другу.