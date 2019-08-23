Один из пострадавших в страшной аварии с пешеходами на Невском проспекте в феврале 2019 года по имени Андрей на условиях анонимности в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказался о выходе из СИЗО обвиняемого Мурада Касымова.

Молодой человек заявил, что, мягко говоря, шокирован решением Куйбышевского суда, изменившего меру пресечения фигуранта резонансного дела об аварии «под шариками». По его словам, спустя полгода после жуткого инцидента его здоровье оставляет желать лучшего. Андрею предстоит операция на колене — у парня порван мениск, беспокоят боли в ногах и голове (сотрясение мозга). Его подруга до сих пор ходит на костылях.

«Девушка, которую сбили насмерть. Она шла перед нами буквально в трех метрах. И просто раз — и перестал существовать человек. Сколько надо убить в пьяном угаре, чтобы тяжесть была не средняя?», — задается вопросом Андрей.

Руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Лебедева Дарья прокомментировала решение Куйбышевского суда и заявила, что освобождение Касымова из СИЗО связано с требованием закона, запрещающего содержать под стражей фигуранта дела средней тяжести сроком более полугода.

До 22 октября 2019 года обвиняемому запрещается покидать жилье ночью, управлять транспортом, использовать все виды транспорта (кроме общественного), посещать увеселительные заведения, а также участвовать в массовых мероприятиях.

Подозреваемый в аварии с пешеходами на Невском проспекте был задержан и взят под стражу в феврале 2019 года. По версии следствия, водитель употребил наркотические средства за рулем своего автомобиля на Думской улице, после чего стал участником ДТП на Невском проспекте, в котором пострадали пять пешеходов, двое из них скончались на месте.