Видео: Германия выдала РФ уроженца Чечни, которого обвиняют в пособничестве ИГ*

В московском аэропорту «Шереметьево» 23 августа приземлился самолет из Германии с экстрадированным уроженцем Чеченской республики Сосланом Абубакаровым.

Выдача россиянина произошла по запросу Генпрокуратуры РФ. 19-летний молодой человек является фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности.

По версии следствия, в 2017 году Абубакаров завербовал двух жителей Чечни в ряды боевиков «Исламского государства»*. Позже оба были задержаны за попытку выехать для участия в боевых действиях на стороне боевиков в Сирии и Ираке.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Калужской области, где была ликвидирована экстремистская ячейка, финансирующая боевиков ИГ* в Сирии.

* — запрещена в РФ.