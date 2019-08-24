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  4. «Судьбу искушаете»: суеверные фанаты не оценили образ Лизы Галкиной на фото

«Судьбу искушаете»: суеверные фанаты не оценили образ Лизы Галкиной на фото

, 5:42 Фото 67

На фан-странице дочери Пугачевой и Галкина появился снимок с модного показа.

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Фото, видео : Instagram @elizaveta_galkinaa

Лиза и Гарри Галкины стали кумирами миллионов почитателей таланта своих родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — едва ли не раньше своего рождения. У них появились десятки фан-страниц в социальных сетях, на которых поклонники обмениваются свежими и архивными фотографиями близнецов.

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Так, на одной из таких страниц, посвященной Лизе Галкиной, появилась фотография девочки в свадебном платье. Судя по всему, Лиза участвовала в каком-то модном показе — за спиной у нее виднеется подиум. Сама дочь Пугачевой наряжена в очаровательное белое платье со шлейфом. Рукава наряда украшены цветами, а образ дополняют фата и букет белых роз.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Многие поклонники пришли в восторг от миловидности ребенка. Однако некоторых смутило то, что маленькая девочка примерила на себя «взрослый» образ. Сторонники такого мнения аргументировали это тем, что примерять свадебный наряд, не готовясь к свадьбе — плохая примета.

«Красиво, но рановато»;

«Рановато детям свадебные платья одевать. Не стоит искушать судьбу», — сетуют суеверные поклонницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Галкина произвела фурор, появившись на публике в платье с цветочным принтом.

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