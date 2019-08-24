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  4. Звезда «Папиных дочек» Александр Самойленко рассказал о новорожденной дочке

Звезда «Папиных дочек» Александр Самойленко рассказал о новорожденной дочке

, 16:55 86

Два месяца назад четвертая жена артиста Наталья Громова родила девочку.

Фото : © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Известный российский актер, сыгравший в сериале «Папины дочки», 55-летний Александр Самойленко два месяца назад стал отцом дочки Евы. До этого он воспитывал троих сыновей. На родах жены — продюсера Натальи Громовой — артист присутствовать не смог, так как в это время снимался в фильме «Душа пирата» в Уфе, однако сейчас по мере возможности старается помогать супруге во всем.

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Александр Самойленко признался, что умеет ухаживать за младенцами и может быстро успокоить дочку, если та начнет капризничать.

«Песен я, правда, пока не пою, но разговариваю с ней постоянно, делаю разные пассы, которые ее успокаивают, она сразу замолкает и внимательно меня слушает», — рассказал актер в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Артист уверен, что девочка похожа на маму. «Такая же кукляшная, как Наташа была в детстве, носик курносый», говорит Самойленко.

Стоит отметить, что у актера уже есть внучка Алиса от старшего сына Степана. До встречи с Натальей Громовой Александр Самойленко был женат три раза, брак с нынешней супругой — уже четвертый.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему звезда «Не родись красивой» отвергла актера Александра Самойленко.

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