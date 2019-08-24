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  4. «Хорошее желание!»: Дочь Михаила Галустяна заявила, что мечтает о братике

«Хорошее желание!»: Дочь Михаила Галустяна заявила, что мечтает о братике

, 20:28 Видео 31

Трогательное видео опубликовала супруга юмориста Виктория в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @victoriagalustyan

В сети некоторое время муссировались слухи о том, что юморист Михаил Галустян и его супруга Виктория собираются разводиться. Пара уже 12 лет живет в браке и воспитывает двух прекрасных девочек — семилетнюю Элину и восьмилетнюю Эстеллу. Однако вскоре комик в своем Instagram-аккаунте довольно резко отреагировал на сплетни о расставании и опроверг их, назвав все неправдой.

А недавно дочка пары Эстелла записала трогательное послание, адресованное маме и папе. Оно появилось на странице супруги юмориста в Instagram.

«Всем привет, меня зовут Эстелла, послезавтра у меня день рождения. И я мечтаю о собаке, о братике и быть отличницей в школе. Но больше всего я мечтаю о братике», — сказала дочка Галустяна.

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Подписчики тут же заподозрили жену комика в беременности, а некоторые просто пожелали мечте Эстеллы поскорее сбыться.

«Думаю, послезавтра вы сообщите, что ждете мальчика, иначе зачем этот ролик, все к тому, согласно сценарию… Если это правда, от души поздравляю»;

«Я уверенна братик точно будет. Счастья тебе и твоим родителям! Пусть мечты сбываются!»

«Мама с папой! Вы слышали?»

«Красотка! Хорошее желание! Миша, обязательно надо еще братика», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Михаил Галустян показал повзрослевших дочек. Юморист поздравил подписчиков с Днем семьи и опубликовал трогательное фото.

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