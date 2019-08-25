«Красавчик, как и папа»: Валерий Меладзе показал повзрослевшего сына

Российский певец Валерий Меладзе практически не делится в сети снимками своих детей. Однако в этот раз музыкант решил сделать исключение и опубликовал совместное фото со старшим сыном Константином, пишет Дни.ру.

На снимке Меладзе сидит с наследником на ступеньках в Московской школе управления «Сколково». На певце — белая рубашка, темный пиджак и светлые джинсы, а его 15-летний сын запечатлен в серой рубашке и темно-синих джинсах.

«Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И все же он — мое продолжение! Мой сын!» — поделился исполнитель.

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Instagram @meladzevalerian

Одной из первых фотографию прокомментировала супруга певца Альбина Джанабаева. Она оставила под семейным снимком три смайлика в виде сердечка.

Подписчики оценили совместное фото и стали гадать в комментариях, на кого похож Костя — на маму или на папу.

«Красавчик, как и папа»;

«И на маму похож очень, и на вас!»

«Красивый юноша! Как и любовь из которой он соткан!»

«А мне кажется, на маму похож», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты оценили совместное фото Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе.