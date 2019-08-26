Дочь Владимира Машкова впервые опубликовала совместное фото с отцом

Дочь звезды российского кино Владимира Машкова Мария впервые поделилась совместной фотографией с именитым отцом, пишет Teleprogramma.pro.

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Актриса опубликовала снимок с Машковым спустя год после первого поста.

Instagram @masha_mashkova_official

«Всем, кто подписался ради этого момента, но терпеливо ждал», — гласит подпись.

Мария отметила, что ее отец согласился на совместное фото при условии, что этот пост увидят в Китае, где фильм «Движение вверх» успешно прошел в прокате. Машкова попросила подписчиков, знающих китайский, придумать хэштеги на языке Поднебесной. Фоловер Марии актер Тимофей Каратаев посоветовал ей завести аккаунт в социальной сети Weibo.

Мария Машкова пошла по стопам отца — играет в спектаклях и снимается в кино. Актриса воспитывает двух дочерей — Стефанию и Александру.

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