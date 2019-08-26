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  4. Наталья Орейро поздравила красавицу-дочь Крутого с днем рождения— видео

Наталья Орейро поздравила красавицу-дочь Крутого с днем рождения— видео

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Нестареющая уругвайская суперзвезда выступила на творческом вечере российского композитора в Сочи.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @natalia_oreiro_world

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро творчески поздравила дочь Игоря Крутого Викторию с днем рождения.

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Нестареющая звезда «Дикого ангела» выступила на творческом вечере российского композитора в рамках песенного конкурса «Новая волна» в Сочи. Под зажигательные композиции звезды виновница торжества танцевала в компании Филиппа Киркорова и звездного отца.

Виктория Крутая отмечала 33-летие 24 августа. В честь праздника композитор исполнил с внучкой Деми-Роуз песенку крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже».

Один из столпов отечественной эстрады сам недавно отметил 65-й день рождения. Именитого маэстро поздравлял весь российский шоу-бизнес, а также зарубежные звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об откровенном признании об Ирине Аллегровой, которое сделал Крутой на «Новой волне».

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