Наталья Орейро поздравила красавицу-дочь Крутого с днем рождения— видео

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро творчески поздравила дочь Игоря Крутого Викторию с днем рождения.

«Становишься нашей семейной опорой» — Валерия трогательно поздравила старшего сына с 25-летием

Нестареющая звезда «Дикого ангела» выступила на творческом вечере российского композитора в рамках песенного конкурса «Новая волна» в Сочи. Под зажигательные композиции звезды виновница торжества танцевала в компании Филиппа Киркорова и звездного отца.

Виктория Крутая отмечала 33-летие 24 августа. В честь праздника композитор исполнил с внучкой Деми-Роуз песенку крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже».

Один из столпов отечественной эстрады сам недавно отметил 65-й день рождения. Именитого маэстро поздравлял весь российский шоу-бизнес, а также зарубежные звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об откровенном признании об Ирине Аллегровой, которое сделал Крутой на «Новой волне».