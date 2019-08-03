Посольство РФ в США считает санкции по «делу Скрипалей» наплевательским отношением

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Российские дипломаты подчеркивают, что американское правительство взяло на себя функции верховного арбитра и забыло о презумпции невиновности.

Фото : ТАСС / Ting Shen

Тема:
Отравление Скрипаля 598

В российском посольстве в США прокомментировали второй пакет санкций по «делу Скрипалей», которые накануне были введены в отношении Москвы.

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«Нам так и не представили никаких свидетельств российской причастности к произошедшему в Солсбери, а британская сторона до сих пор отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании инцидента», — цитирует РИА Новости дипломатическое ведомство.

Дипломаты подчеркивают, что американское правительство на фоне этого совершенно забыло о презумпции невиновности и взяло на себя функции «суперполицейского и верховного арбитра». В посольстве отметили также, что США в очередной раз продемонстрировало миру наплевательское отношение к презумпци невиновности и необходимости доказать сначала реальность предъявляемых обвинений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 2 августа Дональд Трамп подписал второй пакет санкций в отношении России по «делу Скрипалей». В изданном указе идет речь о препятствовании предоставлению займов от американских банков, а также технической или финансовой помощи.

К слову, бывший госсекретарь США Кондолиза Райз зявила в СМИ, что пора заканчивать с ограничительными мерами в отношении Москвы, потому что скоро нечего будет запрещать.

Тема:
Отравление Скрипаля 598
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