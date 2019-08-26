Видео: Евгений Плющенко показал, как тренирует маленького сына на льду

На страничке сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской в Instagram появилось новое видео с тренировки Саши на льду. На кадрах видно, как отец помогает сыну проработать эмоциональную составляющую номера. Шестилетний мальчик очень старается и повторяет движения за папой-тренером.

«Работаем над эмоциональной частью „Tango Amore“, мой тренер знает об этой программе все!» — гласит подпись к видеоролику.

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Подписчики отметили в комментариях, что учитель у Александра что надо, а, значит, он, возможно, скоро станет чемпионом. Поклонники назвали маленького фигуриста «трудяжкой», что на самом деле соответствует действительности. Так как Гном Гномыч, как ласково его называют родители, очень много времени уделяет тренировкам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская не знает, на кого похож ее сын. Телеведущей мальчик напоминает персонажа советского мультика «Вовка из Тридевятого царства». Поклонникам — кое-кого другого.