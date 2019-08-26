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  4. «Классическая семья»: Дима Билан рассказал, как относится к суррогатному материнству

«Классическая семья»: Дима Билан рассказал, как относится к суррогатному материнству

, 14:37 270

Певец поделился своими мыслями о том, стоит ли ему прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный российский певец Дима Билан рассказал о том, планирует ли он воспользоваться услугами суррогатной матери, чтобы наконец-то стать отцом. Сейчас артисту 38 лет, однако его личная жизнь до сих пор не складывается — семью певец так и не завел.

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Как объяснил Билан, в этом вопросе он не гонится за трендами и не стремится повторить шаг Сергея Лазарева или Филиппа Киркорова. В вопросе продолжения рода он больше склонен доверять своему сердцу, чем современной моде.

«У меня классическая семья, я живу классической жизнью, и мне бы очень хотелось повторить историю своих предков, где были сказочные отношения», — цитирует Билана издание «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дима Билан удивил фанатов, перекрасившись в блондина.

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