В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 26 августа, заявил, что Министерство обороны приступило к реализации поручения главы государства Владимира Путина в рамках ответных мер на испытание США новой крылатой ракеты после выхода из ДРСМД, сообщает ТАСС.

« Нет никаких сомнений, что он (ответ на испытание ракеты в США — Прим.ред.) будет, и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны. Вы же слышали поручения президента, они же были даны », — сказал Дмитрий Песков отвечая на вопросы журналистов.

Говоря о том, связаны ли военные учения, проводимые в последнее время, с ответными мерами на действия Соединенных Штатов, Дмитрий Песков отметил, что «это обычная работа российской армии».

« Вообще, в целом в последнее время достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии », — заключил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова предупредила США об ответных мерах России по размещению РСМД.