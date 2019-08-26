В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 26 августа, заявил, что Министерство обороны приступило к реализации поручения главы государства Владимира Путина в рамках ответных мер на испытание США новой крылатой ракеты после выхода из ДРСМД, сообщает ТАСС.
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Говоря о том, связаны ли военные учения, проводимые в последнее время, с ответными мерами на действия Соединенных Штатов, Дмитрий Песков отметил, что «это обычная работа российской армии».
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова предупредила США об ответных мерах России по размещению РСМД.