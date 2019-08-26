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  4. В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

, 16:25 Видео 21

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Минобороны уже приступило к выполнению соответствующего поручения Владимира Путина.

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Фото, видео : ТАСС / Артем Геодакян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 26 августа, заявил, что Министерство обороны приступило к реализации поручения главы государства Владимира Путина в рамках ответных мер на испытание США новой крылатой ракеты после выхода из ДРСМД, сообщает ТАСС.

«Нет никаких сомнений, что он (ответ на испытание ракеты в США — Прим.ред.) будет, и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны. Вы же слышали поручения президента, они же были даны», — сказал Дмитрий Песков отвечая на вопросы журналистов.

Говоря о том, связаны ли военные учения, проводимые в последнее время, с ответными мерами на действия Соединенных Штатов, Дмитрий Песков отметил, что «это обычная работа российской армии».

«Вообще, в целом в последнее время достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии», — заключил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова предупредила США об ответных мерах России по размещению РСМД.

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