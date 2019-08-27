Путин выразил беспокойство низкими темпами роста дохода россиян

О зарплатах и доходах граждан президент в понедельник, 27 августа, говорил с профильными министрами - первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, министром экономического развития Максимом Орешкиным и председателем Центробанка Эльвирой Нибиуллиной. По словам Путина, рост экономики позволяет улучшить благосостояние россиян.

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5 процента в годовом выражении.

Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», — заявил президент.

Также глава государства отметил низкие темпы роста экономики страны. Владимир Путин призвал глав ведомств привести экономический рост к более устойчивым и динамичным показателям.

Сегодня же исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров доложил Владимиру Путину о ситуации в регионе. Там средняя зарплата увеличилась до 35 с лишним тысяч рублей. Уровень безработицы снижается. Появились иностранные инвесторы. Французская компания начала строить предприятие по производству мягких сыров. В 2021 году в Башкирии будет проведен чемпионат мира по греко-римской и вольной борьбе.

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