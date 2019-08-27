После восьми лет оккупации военные Сирии освободили город Хан-Шейхун

Военные сирийской армии успешно провели боевую операцию. Город Хан-Шейхун полностью освобожден от захватчиков спустя восемь лет блокады. Боевики превратили его в неприступную крепость, держа в заложниках все местное население. В ходе последнего массированного наступления террористы были вынуждены отступать.

«Восемь лет под боевиками жили. Не жили, а существовали. В условиях блокады. Боевики нас не выпускали. Еду, продовольствие не давали. Если как-то продукты удавалось добыть — отбирали, а потом продавали нам же втридорога», — рассказывает местный житель Салех Абу Аюш.

Увидеть, что боевики сотворили с 50-тысячным городом, приехали журналисты из разных стран. О первых днях мирной жизни освобожденного Хан-Шейхуна — Семен Еремин.

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