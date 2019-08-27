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После восьми лет оккупации военные Сирии освободили город Хан-Шейхун

, 7:05 Эфирная новость 45

Местные жители рассказали, что боевики сотворили с 50-тысячным городом.

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Фото, видео : Ammar Safarjalani / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4304

Военные сирийской армии успешно провели боевую операцию. Город Хан-Шейхун полностью освобожден от захватчиков спустя восемь лет блокады. Боевики превратили его в неприступную крепость, держа в заложниках все местное население. В ходе последнего массированного наступления террористы были вынуждены отступать.

«Восемь лет под боевиками жили. Не жили, а существовали. В условиях блокады. Боевики нас не выпускали. Еду, продовольствие не давали. Если как-то продукты удавалось добыть — отбирали, а потом продавали нам же втридорога», — рассказывает местный житель Салех Абу Аюш.

Увидеть, что боевики сотворили с 50-тысячным городом, приехали журналисты из разных стран. О первых днях мирной жизни освобожденного Хан-Шейхуна — Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российским специалистам удалось сохранить ногу сирийскому мальчику, попавшему под обстрел в Дамаске.

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