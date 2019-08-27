Минтранс предложил вдвое увеличить финансирование системы подготовки пилотов

В Министерстве транспорта разработали программу по повышению безопасности полетов в России, передает RT.

Один из разделов документа посвящен предложениям по совершенствованию системы подготовки пилотов. Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова сообщила, что ежегодное финансирование подготовки одного летчика в России нужно увеличить вдвое.

« В настоящее время норматив финансирования подготовки одного пилота в год составляет порядка 600 тысяч рублей. Требуемый объем средств для подготовки одного пилота в год — в два раза больше» , — заявила Петрова.

Она добавила, что каждый год на обучение пилотов в России требуется четыре миллиарда рублей, без учета затрат на питание и обмундирование. Предложения Минтранса уже внесены в Кабмин и будут рассмотрены в сентябре.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с пилотами пассажирского лайнера «Уральских авиалиний», которые рассказали о посадке аварийного самолета в кукурузном поле.