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  4. «Решение менялось несколько раз»: Дамир Юсупов рассказал о посадке А-321 в поле

«Решение менялось несколько раз»: Дамир Юсупов рассказал о посадке А-321 в поле

, 19:42 Видео 78

Уже ставший легендарным экипаж воздушного судна «Уральских авиалиний» рассказал о том, как проходил полет и приземление на кукурузном поле.

Фото : ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 18

После проведения всех необходимых мероприятий после экстремального приземления на кукурузном поле в Подмосковье уже ставший легендарным экипаж рейса «Москва — Симферополь» вышел к журналистам и рассказал о том, как проходила столь сложная посадка.

«Мысли были о том, как, во-первых, не допустить падения, во-вторых, когда падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет», — заявил, отвечая на вопросы, командир воздушного судна Дамир Юсупов.

Кто они, герои, спасшие жизни более 200 пассажиров самолета А-321 в Подмосковье?

В первые же минуты после взлета ранним утром в четверг, 15 августа, из аэропорта «Жуковский» пилоты ощутили «неустойчивую работу двигателя».

«Сначала левого, потом правого. Мы на тренажере отрабатываем отказ одного двигателя. Отказ двух двигателей тоже отрабатываем. Я сначала подумал, что отказ только одного двигателя. Правый двигатель работал. Думал, сейчас отработаем отказ — выключим двигатель, развернемся или зону ожидания попросим, и выполним посадку на том же аэродроме», — так описал Юсупов процесс принятия решений в этот сложный момент.

Он добавил, что решения менялись несколько раз, но принимать их было нужно стремительно.

«После того, как мы увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность, несмотря на те действия, что мы предприняли, самолет начал снижаться. И произошло то, что произошло», — пояснил командир, добавив, что решение садиться без шасси было обусловлено безопасностью.

В беседе с журналистами весь экипаж сообщил, что действия были слаженными и полностью соответствовали инструкциям, а также практике, которая отрабатывалась на тренажерах.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры аварийной посадки А-321 на кукурузном поле.

Тема:
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