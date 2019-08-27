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Какую картошку покупать безопаснее, мытую или грязную? — мнение эксперта

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Шеф-повар Николай Бакунов рассказал о том, какие овощи лучше не брать в магазине.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Современные супермаркеты часто предлагают товары, которые значительно упростят процесс готовки. В магазинах, например, нередко можно встретить уже вымытые овощи. Однако, утверждают эксперты, такая покупка может быть небезопасна.

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Вымытые до продажи овощи, рассказывает шеф-повар Николай Бакунов, проходят дополнительную обработку хлором — благодаря этому они хранятся гораздо дольше.

«Овощи моют и на секунду опускают в очень горячую воду с высокой концентрацией хлора. Потом сушат горячим воздухом», — цитирует эксперта издание «Аргументы и Факты».

При этом высокая температура помогает испарить хлор с поверхности плодов и избавиться от характерного запаха. Шеф-повар настоятельно рекомендует в магазине останавливать свой выбор все-таки на картофеле в земле и вымыть его дома самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выбрать качественную вареную колбасу в супермаркете.

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Какую картошку покупать безопаснее, мытую или грязную? — мнение эксперта

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