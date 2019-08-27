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  4. 65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото

65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото

, 16:36 Фото 3 743

По мнению поклонников, их любимая артистка предстала в слишком откровенном образе.

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Фото, видео : Instagram @uspenskayalubov_official

Поклонники Любови Успенской регулярно осыпают певицу комплиментами, отмечая ее элегантность и красоту. Однако новый снимок, который появился на странице артистки в Instagram, удивил большинство ее подписчиков.

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Instagram @uspenskayalubov_official

На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере. Одну ногу звезда согнула в колене и отвела в сторону. На артистке только красные трусики и кепка. Поклонники пришли были удивлены откровенным образом, в котором предстала их любимая певица.

«Уважающая, прежде всего, саму себя женщина никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в „развернутом виде“, какая бы офигенная фигура не была!»

«О Боже! Отписка», — пишут пользователи.

Однако часть фолловеров и вовсе не поверила, что на фото действительно Любовь Успенская. По мнению сторонников этой теории, на снимке позирует более молодая женщина.

«Это, скорее всего, ваша дочь, уж простите.»

«Это не Успенская. Та не будет на таком покрывале загорать. И к тому же тело молодое», — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Успенская показала фигуру в купальнике и призвала женщин любить себя.

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