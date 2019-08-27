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Суперлайнер и суперистребитель: какими разработками удивили на МАКС-2019

, 20:59 Эфирная новость 47

Самое большое внимание было приковано к трем новинкам: российскому пассажирскому лайнеру МС-21, сверхсекретному истребителю Су-57 и новому вертолету «Ансат» с салоном Aurus.

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Фото, видео : РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

В первый день работы международного авиакосмического салона в Жуковском самое большое внимание было приковано к трем новинкам. Пассажирский лайнер МС-21 — у него мировая премьера, он готов конкурировать с самыми ходовыми моделями Боинга-737 и Аэробуса А-320.

Далее: для МАКСа частично рассекретили самый современный истребитель — Су-57. Его можно рассмотреть вблизи, на стенде, все кроме кабины. Новейшая и сверхсекретная машина, только что поступила в серийное производство. Такого самолета нет ни у одной армии мира. Он невидим для радаров, способен маневрировать с большими перегрузками, многофункционален.

И, для гурманов — новый вертолет «Ансат» в комплектации Aurus. Салон от российского бизнес-седана поставили на российский вертолет. Вертолет премиум-класса разрабатывался Ростехом и институтом НАМИ. Он выпущен пока не для первых лиц, а в коммерческих целях, но рядом — тот самый представительский Aurus-седан.

На МАКС пригласили делегации из 65 стран мира. Самая представительная сегодня была из Турции во главе с президентом Эрдоганом. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным он внимательно изучил все три новинки.

А после нескольких часов на поле в Жуковском оба президента отправились покупать мороженое.

Подробности в репортаже Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео необычного приземления Су-57 на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

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