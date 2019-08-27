Супруг певицы Полины Гагариной — Дмитрий Исхаков — озадачил подписчиков в Instagram публикацией микса клипов Аллы Пугачевой на песню «Позови меня с собой» и американских рэперов 50 Cent со Snoop Dogg. Пользователи заявили, что откровенно не поняли задумку Исхакова и даже высказали претензии к его музыкальному вкусу.

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«Блин, не думаю, что это уместно в этой песне… Клип в память о Татьяне Снежиной, которая эту песню и написала, и эти ребята…» — прокомментировал один из них.

«Что это было?» — добавил другой.

«Испорчена и песня, и единственный хороший клип Аллы Борисовны», — высказался юзер.

При этом сам муж артистки в подписи к публикации отметил, что «его качает весь день». К слову, многие его поддержали, отметив неожиданность музыкального решения и предположив, что некогда очень популярный хит пора бы действительно обновить и представить публике в новом прочтении.

«Как-то не особо люблю рэп, но здесь понравилось. Вообще, сильная песня. Пора бы ее обновить и представить в новой обработке»;

«Максимально неожиданно»;

«Правда тут два разных клипа, но все равно крутяк»;

«Алла Борисовна здесь красотка»;

«Неожиданно, но прикольно! Даже очень!!!».

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