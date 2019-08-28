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Юлия Ковальчук прокомментировала слухи о своем «алкоголизме»

, 2:10 Фото 98

Певица дала отпор хейтерам, опубликовав фотографию с бокалом шампанского.

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Фото, видео : Instagram @juliakovalchuk

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук нетривиально ответила хейтерам, которые обвинили ее в алкоголизме на фоне послеродовой депрессии.

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, где она запечатлена с бокалом шампанского.

«Тут в интернете пишут, что меня «послеродовая депрессия довела до бутылки“😂😂😂. Девочки!!! Дай Бог каждой из нас такую приятную депрессию в виде одного бокальчика, и много интересной работы, которая нервирует окружающих. За всех Мамулечек!» — написала Ковальчук.

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Instagram @juliakovalchuk

В комментариях отметилась экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, которая тоже недавно стала мамой. Она согласилась с коллегой по цеху и написала «можно даже двух», имея в виду бокалы шампанского для расслабления.

Поклонники поддержали Ковальчук и посоветовали ей не обращать внимание на хейтеров:

«Умница, красавица, секси-шмекси. Шампанское — это напиток богов, наслаждайся жизнью!»

«Юлечка, вы умница, что так реагируете. Успехов!»

«Юля, это зависть, не заморачивайся. Ты красотка!», — оставили приободряющие комментарии фолловеры.

Певица состоит в браке с певцом Алексеем Чумаковым шесть лет. В 2017 году у них появилась дочка Амелия. Родители практически не выкладывают ее снимки в соцсети, чтобы оградить девочку от пристального внимания прессы.

Ранее Юлия Ковальчук откровенно поведала о своих секретах. Певица без стеснения рассказала о подробностях личной жизни и странных сновидениях.

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