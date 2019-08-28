Видео свадьбы Елены Бирюковой и экс-супруга Екатерины Климовой из ЗАГСа

Звезда российского сериала «Саша+Маша» — Елена Бирюкова — вышла замуж за экс-супруга актрисы Екатерины Климовой — бизнесмена Илью Хорошилова. До того, как узаконить отношения молодожены жили в гражданском браке 11 лет.

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21-летняя дочь Елены Бирюковой от брака с Алексеем Литвиным — Александра — опубликовала в Instagram кадры и фото с торжества. На снимках нарядные жених и невеста сначала участвуют в церемонии в ЗАГСе, а потом празднуют свадьбу в тесном кругу друзей и близких. На праздничном мероприятии присутствовали порядка 20-25 гостей.

По словам Ильи Хорошилова, он влюбился 48-летняя актрису Елену Бирюкову отнюдь не с первого взгляда. Чтобы «притереться» друг к другу паре понадобилось некоторое время. Об этом сообщает Starhit.

« Я воспринял ее как звезду, мы мило общались весь вечер. Но любви с первого взгляда не было» , — поделился супруг Бирюковой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как познакомились Елена Бирюкова и Илья Хорошилов.