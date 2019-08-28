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Праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем нового проекта «Рейтинг брендов Санкт-Петербурга»

, 10:59 Эфирная новость 47

Главный праздник Северной столицы с каждым годом становится все более масштабным и красочным.

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Фото, видео : РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса 2019 178

Гордость Пятого канала — грандиозный праздник выпускников «Алые паруса» — стал победителем нового проекта под названием «Рейтинг брендов Санкт-Петербурга». Любимое детище нашей телекомпании признали одним из самых узнаваемых символов города.

Значимость каждого претендента оценивали социологи, специалисты в области пиара, рекламы и журналисты. В итоге из 100 номинантов были выбраны только самые яркие и истинно петербургские.

«Мы правда гордимся тем, что мы делаем «Алые паруса», благодарны Санкт-Петербургу за то, что город доверяет Пятому каналу заниматься не только телевизионной трансляцией, но и осуществлять организацию этого мероприятия», — сказал Андрей Олейник, исполнительный директор ОАО «Телерадиокомпания «Петербург-Пятый канал».

«Алые паруса» — это бренд, уже известный на весь мир. Это сотни, сотни профессионалов, которые этот праздник создают в течение года. Генеральным продюсером праздника является Юрий Юрьевич Шалимов, наш генеральный директор. Самое главное, что в наш город вошел российский парусник и его увидели миллионы телезрителей, благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», — рассказала Марина Белова, заместитель генерального директора ОАО «Телерадиокомпания «Петербург-Пятый канал».

Ровно 15 лет назад после долгого перерыва по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ» и Пятого канала сказочный бал выпускников был возрожден, и его аудитория постоянно растет. В этом году невероятной красотой сказочного брига наслаждались больше 10 миллионов человек. Трансляция, помимо эфира Пятого канала, велась сразу на нескольких площадках: на сайте и в социальных сетях. Шоу давно вышло за рамки городского события. Оказаться в эту ночь на берегах Невы стремятся не только жители всех уголков России, но и тысячи иностранцев.

В 2019 шоу «Алые паруса» вышло на принципиально новый уровень. И те, кто был в эпицентре событий, и те, кто смотрел «Алые Паруса» по Пятому каналу, все как один — были в восторге. Театрализованное представление, концерт, музыкальное сопровождение, проход парусника «Россия» под алыми парусами и, конечно же, незабываемая световая и пиротехническая феерия в ночном небе над акваторией Невы. 60 тысяч залпов за 22 минуты! Такого страна еще не видела.

Над организацией праздника работали семь тысяч человек. И каждый год они стараются придумать что-то новое и необыкновенное, чтобы участники и зрители «Алых парусов» навсегда сохранили в своих сердцах этот трогательный и яркий момент.

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