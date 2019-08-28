«Огнище!» Подтянутая Хилькевич показала упражнения для стройной фигуры

Анна Хилькевич заслужила любовь поклонников не только за счет своих ролей в отечественных фильмах и сериалах, но и благодаря потрясающей миниатюрной фигуре. Худенькая, но всегда подтянутая 32-летняя актриса опубликовала в Instagram видео с тренировки, которая помогает ей оставаться в потрясающей форме.

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« Доброе утро. Держите мою прокачку для рук-базук и попы ореха! » — подписала пост знаменитость.

Анна Хилькевич обладает поистине идеальной фигурой и это исключительно ее заслуга. Актриса никогда не прибегала к помощи пластических хирургов и, судя по интенсивной тренировке, которую она провела в ролике, становится понятным — хороший пресс и подтянутая «пятая точка» — отнюдь не результат удачного сочетания генов.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от фигуры любимицы и поспешили одарить ее комплиментами в комментариях.

«Ничего себе! Круто! Молодец!»

«Огнище»;

«Всегда восторгалась вашей фигурой», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич развлеклась с воздушной пушкой на радость фанатам.