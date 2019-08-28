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  4. Юная суперзвезда Билли Айлиш прибыла в Петербург на своем самолете

Юная суперзвезда Билли Айлиш прибыла в Петербург на своем самолете

, 14:38 Видео 15

28 августа в «Ледовом дворце» состоится концерт 17-летней американской певицы.

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Фото, видео : Instagram @billieeilish

17-летняя суперзвезда Билли Айлиш прилетела в Петербург из Москвы на своем самолете в компании матери, передает 78.ru.

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28 августа калифорнийская певица выступит в «Ледовом дворце». В городе на Неве наблюдался небывалый ажиотаж, связанный с приездом Айлиш. Изначально концерт планировали провести в клубе А2, однако из-за огромного спроса на билеты было решено перенести шоу на спортивную арену.

Накануне Билли дала концерт в московском дворце спорта «Мегаспорт», все билеты были раскуплены задолго до этого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Билли Айлиш проспала престижную премию MTV Video Music Awards, на которой победила сразу в трех номинациях.

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