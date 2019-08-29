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  4. Сирийский город Алеппо постепенно приходит в себя после страшной войны

Сирийский город Алеппо постепенно приходит в себя после страшной войны

, 8:55 Эфирная новость 45

Полным ходом идет реставрация святынь, с нуля отстроены разрушенные и разграбленные боевиками фабрики.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4305

В сирийский Алеппо, который активно восстанавливается после войны, приехали европейские журналисты. Им показали, как в провинции буквально с нуля отстроили разрушенные и разграбленные боевиками фабрики. На них сейчас работают сотни жителей города. Кроме того, полным ходом идет реставрация древних святынь — например, христианского храма Ильи Пророка. Представители международной прессы признают: на месте — становится ясно, что на самом деле занимались представители так называемой сирийской оппозиции.

«Многие на Западе считали оппозиционные силы борцами за свободу, считали их либеральными, демократичными. Но все это оказалось не так. Это были банальные террористы и грабители. Мы видим как изменился город после окончания боев. Конечно, благодаря поддержке сирийской и российской армий. Улучшается и гуманитарная ситуация в городе и в стране в целом», — заявил итальянский журналист Джани Миколессино.

Местные жители надеются, что теперь западные СМИ расскажут всю правду, и это поможет наладить диалог с Европой. Если удастся отменить санкции, Сирию восстановить удастся быстрее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после восьми лет оккупации военные Сирии освободили город Хан-Шейхун.

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