Три века на страже Петербурга: Толбухинский маяк отмечает юбилей

300-летний юбилей отмечает дедушка всех российских маяков –Толбухинский. Насыпной остров и башню построили по личному приказу Петра I. И с тех пор маяк служит путеводной звездой для всех кораблей, входящих в Финский залив.

В непогоду свет заменял звук колокола. Он до сих пор сохранился на острове, но уже как музейный экспонат. Какие подарки приготовили к юбилею смотрители и моряки, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как петербуржцы посещали старейшие маяки Ленинградской области.