«Серьезный конкурент»: Рудковская боится за популярность своих ног в Instagram

Поклонники неоднократно делали комплименты Яне Рудковской за красивые ноги. Однако теперь у этой части тела продюсера появился конкурент — такое заявление сделала сама Рудковская на своей странице в Instagram.

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В социальной сети Яна опубликовала видеоролик, на котором она запечатлена вместе со Светланой Бондарчук. Женщины позируют фотографам перед завтраком на фестивале «Новая волна», который проходит в Сочи. На Светлане белое платье с гипюровым верхом, а на Яне — нежно-голубой сарафан на тонких бретелях. Однако внимание Рудковская решила сконцентрировать на обуви.

«Замечу, я по-сочинскому, без каблуков, хотя не скрою, что у моих ног с появлением Светланы появился серьезный конкурент», — шутит продюсер, которую с Бондарчук связывает давняя дружба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рудковская думает застраховать ноги как самую популярную часть тела.