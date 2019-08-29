«Давно занят!»: Лолита призналась, что ее экс-супруг нашел другую женщину

Известная российская певица Лолита Милявская развелась с 44-летним супругом Дмитрием Ивановым в июле 2019 года. Певица очень тяжело переживала расставание с мужем. Но когда исполнительница сильно похудела и начала сниматься в юмористических роликах, фанаты решили — любимица оправилась после разрыва. Однако недавно звезда расплакалась прямо во время репетиции на «Новой волне». Подруга знаменитости Анжелика Варум решила поддержать приятельницу и посвятила ей длинный пост в Instagram.

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« Если вы не способны провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте! » — заявила Варум.

Многие поклонники Лолиты Милявской восприняли публикацию Анжелика Варум, как вызов Дмитрию Иванову. Однако фанаты, наблюдавшие, как их кумир страдает от расставания с любимым, все равно посоветовали певице помириться с экс-супругом и начать все заново. Неожиданно выяснились новые подробности громкого развода. Исполнительница сама рассказала фолловерам о том, что ее бывший муж уже не одинок.

«Он давно занят», — написала в соцсетях Лолита Милявская.

Instagram @lolitamilyavskaya

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита Милявская разрыдалась во время репетиции на «Новой волне».