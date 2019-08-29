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  4. Частично парализованный Борис Моисеев оказался на грани финансового краха

Частично парализованный Борис Моисеев оказался на грани финансового краха

, 19:22 191

Заслуженный артист России начал распродавать имущество.

Фото : Anatoly Lomohov / www.globallookpress.com

До конца не оправившийся после двух инсультов российский певец Борис Моисеев остался без доходов и вынужден распродавать имущество, пишут Дни.ру.

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Последние годы артист не выходит на сцену и не посещает светские мероприятия. У него частично парализованы лицо и рука. Отсутствие заработка и затраты на дорогостоящую реабилитацию вынудили его продать шикарные апартаменты в Дубае, несколько картин и ювелирных изделий.

После долгого курса реабилитации в США и 65-летнего юбилея Моисеев живет в своей квартире в Юрмале. Рядом живет его друг и арт-директор Сергей Горох. Он помогает артисту, а ухаживает за ним горничная.

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