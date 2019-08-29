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  4. Лиза и Гарри Галкины изобразили пушкинских героев на крыльце замка — фото

Лиза и Гарри Галкины изобразили пушкинских героев на крыльце замка — фото

, 23:00 Фото 149

Дети Примадонны и юмориста отдыхают вместе со своей племянницей Клавой — дочерью Кристины Орбакайте и Михаила Земцова.

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Фото, видео : Instagram @elizaveta_galkinaa

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, а также их племянница Клава — дочь Кристины Орбакайте и Максима Земцова изобразили героев пушкинской «Сказки о царе Салтане» на крыльце замка в деревне Грязи.

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Девочки сидят на ступеньках, подложив ладошки себе под подбородки. Гарри уверенно смотрит в камеру и светится от улыбки.

«Все вместе», — коротко написано под публикацией на фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Подписчики в очередной раз пришли в умиление от детской непосредственности и осыпали «звездных» ребят комплиментами.

«Тетя, дядя и их племянница. Красотули!»

«Какая красивая, дружная троица!»

«Сразу видно, кто главный в банде»

«Симпатичные крутяшки!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин с детьми в лодке на кафельном полу развеселили юзеров.

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