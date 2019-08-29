Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, а также их племянница Клава — дочь Кристины Орбакайте и Максима Земцова изобразили героев пушкинской «Сказки о царе Салтане» на крыльце замка в деревне Грязи.

Андрей Разин назвал подлостью выкладывание в сеть видео с матерящимся Киркоровым

Девочки сидят на ступеньках, подложив ладошки себе под подбородки. Гарри уверенно смотрит в камеру и светится от улыбки.

«Все вместе», — коротко написано под публикацией на фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Подписчики в очередной раз пришли в умиление от детской непосредственности и осыпали «звездных» ребят комплиментами.

«Тетя, дядя и их племянница. Красотули!»

«Какая красивая, дружная троица!»

«Сразу видно, кто главный в банде»

«Симпатичные крутяшки!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин с детьми в лодке на кафельном полу развеселили юзеров.