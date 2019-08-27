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  4. «На море!» Галкин с детьми в лодке на кафельном полу развеселили юзеров

«На море!» Галкин с детьми в лодке на кафельном полу развеселили юзеров

, 16:16 Видео 351

Юморист записал шуточный клип про окончание лета.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru, ТАСС / Сергей Бобылев

Юморист Максим Галкин записал очередной шуточный ролик на злобу дня. Если до этого комик снял видео на тему слишком дождливого лета, то теперь посвятил пост его окончанию.

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На опубликованных в Instagram кадрах Галкин танцует под трек Arcash «Лечу на море». Компанию юмористу составляют его дети — Лиза и Гарри, которые в этот момент сидят в надувной лодке на кафельном полу и делают вид, что якобы передвигаются по морю.

«С таким папой не соскучишься», — прокомментировал ролик один из пользователей.

«Весело там у вас!» — добавил другой.

«Это здорово, что у вас столько идей для игр со своими детьми!» — восхитился юзер.

«Ох, все тут в точку! И про лето, и про море!» — отметил подписчик.

Также пользователи посмеялись над так называемым «киноляпом» — на одном из кадров Лиза вдруг появляется в кепке, хотя до этого головного убора на ней не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о романтическом вечере Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

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