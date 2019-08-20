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Оксана Воеводина рискует остаться без алиментов от экс-короля Малайзии

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Мухаммад V не обязан обеспечивать общего ребенка с «Мисс Москвой-2015» после развода.

Фото : Instagram @rihanapetra

Экс-король Малайзии Мухаммад V, который, судя по сообщениям в СМИ, якобы развелся с «Мисс Москвой-2015» Оксаной Воеводиной, не обязан выплачивать девушке алименты на содержание их общего малыша. Об этом в беседе с KP.RU заявила востоковед РАН Елена Фомичева.

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По ее словам, выплата денег будет для Мухаммада V добровольным актом, а не обязанностью. Кроме того, Фомичева посоветовала Воеводиной оставить ребенка в России, когда она поедет в Малайзию решать имущественные вопросы.

«В данном случае девушке повезло, что ребенка она родила в России. Находись она в Малайзии, малыша — тем более мальчика, точно забрали бы: сыновей там отдают на воспитание отцам. Остается надеяться, что экс-король — мужчина достойный и будет помогать бывшей жене материально», — сказала эксперт.

Сейчас, насколько известно, «Мисс Москва-2015» вместе с малышом живет в закрытом коттеджном поселке Барвиха под Москвой. Аренду жилья, по некоторым данным, оплачивает экс-король Малайзии, поэтому Оксана Воеводина ни в чем не нуждается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что королевская семья уже якобы подыскала Мухаммаду V новую невесту.

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