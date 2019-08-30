«Устала от естественности»: Валерия напугала поклонников изменением внешности

Валерия подшутила над своими подписчиками в Instagram, которые отказываются верить, что в 51 год певица сохранила стройную фигуру и молодое лицо, не прибегая к услугам пластических хирургов. Она опубликовала видео, на котором при помощи специального фильтра изменила свое лицо, превратившись в гламурную блондинку с огромными глазами, пухлыми губами и точеными скулами.

«Это такая концепт-версия. Я все думаю, может, мне с собой что-то сделать? А то такая естественность, я уже просто… устала я. А то все делают, а я что-то все нет», — рассуждает перед зеркалом это существо.

Instagram @valeriya

В кадре появляется измененный специальной программой практически до неузнаваемости звездный визажист Юрий Столяров и отговаривает певицу.

«Лер, не надо. Надо оставаться натуральными, вот такими», — говорит он.

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Несмотря на явную иронию, многие поклонники испугались и принялись убеждать артистку ни в коем случае ничего не менять во внешности.

«Валерия! Только не это!!! Не портите свою красивую внешность!»

«Оставайтесь такой, как есть! Этих „кукольных уродок“ хватает»

«Ой, не дай Бог! Уже столько „красавиц“ с такими лицами! Ваше лицо неповторимое!»

«Боже мой, Валерия, это ужасно! Даже и бесплатно не стала бы себе такое делать, не говоря уже про деньги! Вы очень красивая! Уж вам это точно не грозит! Я с вами за естественность и натуральность!», — пишут комментаторы.

Большинство все же шутку оценило, некоторые просят поделиться ссылкой на фильтр, чтобы тоже поиграть с видео.

«Я испугалась сначала, потом выдохнула»

«Валерия, браво! Вам уж точно не стоит доказывать домашним кумушкам что к чему. Вы — прекрасны естественно!»

«Атас! Я тоже хочу такое приложение!»

Но похоже, те, кто считал, что красота певицы — результат работы хирургов, так и остались при своем.

«Так она скоро и будет такая, после всех ее пластик»

«В каком месте естественное осталось? Все давно перекроено раз по десять», — пишут злопыхатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия получила травму во время съемок музыкального шоу на одном из федеральных каналов.