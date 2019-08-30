Журналисты со всего мира приезжают к беженцам из лагеря «Эр Рукбан»

Сирийские беженцы из печально-известного лагеря «Эр Рукбан», который иначе как гетто не называли, сейчас проходят реабилитацию. Тем, кто смог вырваться на свободу всю необходимую помощь оказывают медики и психологи нескольких центров в Хомсе.

Сейчас в этом центре временного размещения живут чуть более ста человек из последней группы выбравшихся на свободу. в Хомсе 5 таких учреждений и через них уже прошли 18 тысяч беженцев из «Рукбана». Задача — дать людям прийти в себя и помочь добраться домой, в города и села, которые освобождены от террористов.

К беженцам приезжают и журналисты со всего мира, что из первых уст узнать всю правду об ужасах плена.

Из Сирии передает Семен Еремин.

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