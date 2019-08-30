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  4. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 65-летием

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 65-летием

, 11:49 32

Президент России подтвердил готовность к продолжению товарищеского диалога между Москвой и Минском.

Фото : Alexei Nikolsky / www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко, который 30 августа отмечает 65-летний юбилей. Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава РФ отметил большой вклад президента Белоруссии в развитие дружественных и союзнических отношений между Москвой и Минском. Путин выразил уверенность, что достигнутые в ходе визита Лукашенко в Петербург договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению связей между соседними государствами.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы на благо братских народов России и Беларуси», — говорится в телеграмме.

На днях президент Белоруссии отказался от визита в Польшу, что в Варшаве расценили как знак солидарности с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко встрече в Петербурге.

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